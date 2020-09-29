В Госдуме обсуждают введение химической кастрации для педофилов

В Госдуме предложили химическую кастрацию для преступников, осужденных за педофилию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме предложили химическую кастрацию для преступников, осужденных за педофилию. Об этом изданию NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Депутат планирует обсудить эту инициативу со своими избирателями и в случае ее одобрения внести соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента.

— Необходимо позаботиться о том, чтобы хоть раз осужденный за такое страшное преступление, подобное больше не совершил. Если это можно только медицинским путем изменить, то это нужно делать. Иначе мы получим еще одну жертву, а может, и не одну. И здесь можно пойти по пути многих стран мира, предусмотрев химическую кастрацию для педофилов, — пояснил Анатолий Выборный.

При этом депутат отметил, что такая мера может применяться только после вступления приговора в законную силу, то есть в том случае, когда не остается никаких сомнений в виновности этого человека.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в поселке Кольцово мужчина за деньги предложил секс 12-летней девочке. По словам отца школьницы, мужчина около 70-лет подошел к девочке на улице, достал из кармана сверток денег и стал предлагать их школьнице за услуги интимного характера. Шестиклассница отказалась и быстро пошла домой. Позже родители девочки написали заявление в полицию.

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