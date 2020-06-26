Педофил предложил секс за деньги 12-летней девочке возле школы

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:33:02+03:00

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Мужчина предложил секс за деньги шестикласснице в поселке Кольцово. Об этом КП-Новосибирск сообщил папа 12-летней девочки.

— Моя дочка пошла в школу сдавать учебники. Вышла оттуда примерно в 12.30-12.40, сегодня, 26 июня. К ней подошел мужчина преклонного возраста, как утверждает дочка, ему было около 70-лет, — рассказал КП-Новосибирск Матвей*, папа пострадавшей.

По словам сибиряка, мужчина достал из кармана сверток денег и стал предлагать их школьнице за услуги интимного характера. Девочка отказалась и быстрым шагом пошла в сторону дома. Мужчина шел всю дорогу за ней.

— Дочке удалось догнать учительницу, и они остаток пути шли вместе. Она рассказала о произошедшем маме, а супруга уже мне. По словам дочки, мужчина был одет в темно-синие штаны, футболку-поло белого цвета с нагрудным карманом. У него плотное телосложение и рост примерно 175 сантиметров, — говорит Матвей.

Родители школьницы уже написали заявление в полицию. Оперативники провели обыск на месте случившегося, но пока никого обнаружить не удалось.

*имя изменено по этическим соображениям

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ИСТОЧНИК KP.RU