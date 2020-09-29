Новосибирцы за пару часов собрали больше 100 тысяч рублей для бездомных собак

Волонтеры организовали фотосессию в поддержку бездомных собак. Фото: «Навигатор»

В сквере у Дома культуры «Академия» для новосибирцев прошла фотосессия с животными. Ее организовали волонтеры приюта для собак. Деньги за снимки пойдут на помощь животным. За несколько часов волонтерам удалось собрать почти 110 тысяч рублей, сообщает издание «Навигатор». И это несмотря на то, что день для фотосессии выдался прохладным.

— Нельзя было не заметить наш праздник. Мы кричали в рупор, мы включили музыку. И нас было много! Все смешались на осенней поляне: люди, собаки и даже конь, — говорит руководитель приюта для собак Галина Клебче.

Известно, что в приюте сейчас живет больше 250 собак, которых подобрали на улице. По словам Галины Клебче, чтобы обеспечить животных всем необходимым, требуется немало средств.

Напомним, ранее новосибирцы помогли приюту для кошек. Там закончился корм. За три дня было собрано больше ста тысяч рублей. На эти деньги привезли в буквальном смысле грузовик еды для животных.

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