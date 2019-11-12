2019-11-12T03:39:52+03:00
Общество

«Грузовик корма!»: сибиряки спасли приют, где голодали животные

На корм за три дня отзывчивые люди собрали более ста тысяч рублей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Купленного корма для животных хватит на полгода. Фото: «Кошкино Лукошко»Купленного корма для животных хватит на полгода. Фото: «Кошкино Лукошко»
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В Новосибирске неравнодушные жители города помогли приюту для животных «Кошкино лукошко». Напомним, там закончился корм для пушистых, животные уже вынуждены были сидеть у пустых мисок.

Но благодаря отзывчивым сибирякам теперь в приюте еды для животных достаточно и даже больше, как говорит волонтер Алена Святова, за три дня они собрали более ста тысяч рублей, на эти деньги куплен корм животным на полгода вперед.

Волонтеры поблагодарили «Комсомольскую правду — Новосибирск» за помощь.

— Спасибо, что пришли к нам на выручку, написав статьи о том, что в приюте сложилась сложная ситуация. После публикации произошло то, чего признаться честно мы не ожидали совсем. Все выходные не утихали звонки, не закрывались ворота приюта: гости, подарки, корма, одеяла, коврики, деньги на корм. Было полное ощущение того, что мы попали в сказку. Мы совсем не ожидали такого отклика от людей, такой готовности помочь, такого участия и переживания за наших подопечных! За три дня мы собрали 117 тысяч рублей! На эти деньги мы купили корм, которого хватит на пять месяцев, — радуются волонтеры. — Сказать, что мы благодарим всех и каждого, кто помог нашим подопечным, это слишком мало, да это вообще словами не описать!

Чтобы доставить корм для животных в приют, пришлось нанять грузовик. Фото: «Кошкино Лукошко»

Чтобы доставить корм для животных в приют, пришлось нанять грузовик. Фото: «Кошкино Лукошко»

По словам Алены Святовой, среди сибиряков были и те, кот не пожалел пожертвовать сразу 15 тысяч рублей. А школа №188 собрали посылку и передали в приют. Кстати, на складе волонтеров ждал еще один сюрприз: к каждой третьей пачке корма одна шла в подарок. Чтобы доставить еду пушистым пришлось нанимать грузовик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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