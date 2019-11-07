Сидят у пустых мисок: новосибирский приют для животных остался без еды
Приют «Кошкино лукошко» просит о помощи — там не осталось корма для животных.
— Не знаю, что пошло не так, у меня никогда такого не было, чтобы корма вообще не оставалось, — говорит руководитель приюта Алена Святова. — Сегодня кошки доели последний корм и то всем не хватило. У собак осталось только на завтра, а животных меньше не становится.
В приюте переживают, что с наступлением морозов, количество постояльцев только увеличится.
— В неделю корма уходит примерно 30 килограммов на котов, это два мешка по 3000 рублей. Если кто-то может помочь, будем благодарны. К корму были бы кстати теплые старые одеяла или ковры, пришла пора утепляться, — говорит Алена.
Если кто-то из сибиряков готов помочь, можно связаться с девушкой по телефону — 8-953-861-28-82.
ИСТОЧНИК KP.RU