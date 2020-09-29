Первый снег в Новосибирске 2020: лучшие фото и видео непогоды

В Новосибирске пошел первый снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 29 сентября, жители города увидели первый снег в Новосибирске 2020. Мокрые снежинки едва различимы. Тем не менее, читатели КП-Новосибирск запечатлели это событие на видео.

— Ну вот, первый снег в сентябре. Снежинки крупные и мокрые, — комментирует автор одного из ролика.

Напомним, метеорологов прогнозировали, что уже во вторник в городе выпадет первый снег. Специалисты объяснили, что сейчас над нами удерживается холодный антициклон, который тянется из районов южного Урала до Монголии. Минимальная температура в утренние часы понижается до -2 — -4 градусов, а также появляются туманы. 29 сентября мы ждем осадки в виде дождя и мокрого снега — это, с перерывами, продлится до 1 октября. Ночью температура может понижаться до -5 градусов. Температура днем — от +4 до + 10 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Новосибирске на конец сентября 2020 года: когда пойдет снег.

Синоптики рассказали, какой будет погода на конец сентября 2020 года. (подробнее)