Погода в Новосибирске на конец сентября 2020 года: когда пойдет снег

Первый снег в Новосибирске выпадет уже в конце сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на конец сентября 2020 года: на смену бабьему лету приходит зима. По прогнозам метеорологов, уже во вторник в городе выпадет первый снег.

— Сейчас над нами удерживается холодный антициклон, который тянется из районов южного Урала до Монголии. Минимальная температура в утренние часы понижается до -2 — -4 градусов, а также появляются туманы. 29 сентября мы ждем осадки в виде дождя и мокрого снега — это, с перерывами, продлится до 1 октября. Ночью температура может понижаться до -5 градусов. Температура днем — от +4 до + 10 градусов. Сила ветра может достигать 14-17 метров в секунду, — сообщил «КП-Новосибирск» пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Напомним, синоптики уже предупреждали о заморозках до -5 градусов по ночам — такой была температура в выходные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Новосибирске на выходные 26 и 27 сентября 2020 года: синоптики обещают заморозки до -5 градусов

Метеорологи объяснили, какой будет погода в Новосибирске на выходные 26 и 27 сентября 2020 года (подробнее)