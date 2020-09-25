Погода в Новосибирске на выходные 26 и 27 сентября 2020 года: синоптики обещают заморозки до -5 градусов

В ближайшие дни температура в Новосибирской области может опуститься до -5 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на выходные 26 и 27 сентября 2020 года не порадует: в городе останется прохлада, ночью наступят заморозки до -5 градусов. Однако синоптики обещают, что прекратится дождь.

— В Новосибирской области температура днем составит около + 12- +13, ночью опустится до 0, при прояснениях до -5 градусов. В субботу, 26 сентября будет переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. 27 сентября осадки прекратятся. Скорость ветра будет достигать 3-8 метров в секунду, — сообщили в Западно-сибирском гидрометцентре.

По данным сервиса «Яндекс», погода будет пасмурной, в субботу пройдет небольшой дождь, температура в среднем составит 9-11 градусов тепла.

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