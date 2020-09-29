Новосибирец убил бывшую жену за то, что не давала видеться с дочерью

В Новосибирске будут судить мужчину, убившего сожительницу. Фото: архив КП

В Советском районе будут судить 45-летнего мужчину, который убил свою сожительницу. Об этом рассказали в СК по Новосибирской области.

— По версии следствия, в октябре 2015 года мужчина встретился на набережной водохранилища на реке Обь в Советском районе со своей бывшей сожительницей. Они вместе гуляли, а оптом новосибирец начал высказывать претензии о том, что женщина запрещает ему общаться с их совместной дочерью. Кроме того, он заподозрил ее в измене. Он заманил ее в безлюдное место. После этого он ударил ее по лицу. Она потеряла равновесие и упала. Как только женщина попыталась встать, он снова ее ударил. Она упала и стукнулась затылком о камни, после чего умерла, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Мужчина привязал к телу камень и сбросил воду. Следствие по этому делу завершено. В скором времени его рассмотрят в суде.

Напомним, в январе Новосибирск потрясло убийство беременной сибирячки. На нее в подъезде напал сожитель. Он несколько раз ударил ножом женщины в живот. Врачи не смогли спасти ее и нерожденного ребенка.

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