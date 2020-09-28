«Тыкали его палкой и бросали на машины»: в Новосибирске подростки играли с мертвым голубем

Очевидцы рассказали, что дети кидали мертвого голубя на машины. Фото: "Ревизорро Новосибирск"

В Новосибирске подростки играли мертвым голубем во дворе многоэтажек на улице Кошурникова. Это возмутило соседей.

— Они тыкали палкой в раздавленного голубя и пинали его. После- стали бросать его на лобовые стекла машин и капоты, также тыкали этой же грязной палкой под капот машин. Чьи это дети? Родителей прошу поговорить, — написал анонимно сибиряк в группе «Ревизорро Новосибирск».

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Юрист прокомментировала ситуацию.

— Это можно расценить как мелкое хулиганство, тогда родителям придется заплатить штраф от 500 до 1000 рублей. А если машину испачкали, можно потребовать у родителей детей возместить плату за очистку, — сообщила юрист Марина Пьянкова.

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