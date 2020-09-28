«Вот это трюк»: в Новосибирске «Nissan Juke» запрыгнул на капот «Toyota»

Кроссовер заскочил на капот иномарки. Фото: «АСТ-54»

В понедельник, 28 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись две иномарки: «Nissan Juke» и «Toyota». Это произошло у дома №5 на улице Хитровской. Удар был такой силы что кроссовер буквально влетел на капот «Toyota» и остался стоять на двух боковых колесах.

Снимком места ДТП поделились очевидцы в группе «АСТ-54».

На месте аварии работали сотрудники ДПС. Фото: «АСТ-54»

В ГИБДД прокомментировали аварию.

— ДТП произошло около 11.00. Водитель на «Toyota» выезжал с прилегающей территории с левым поворотом на улицу Хитровская в сторону улицы Дубравы. В этот момент произошло столкновение с автомобилем «Nissan Juke», — рассказали в ведомстве.

В аварии пострадал 6-летний ребенок. Его с ушибами мягких тканей лобной области госпитализировали в больницу.

Напомним, в городе Черепаново Новосибирской области сибиряк на «УАЗе» врезался в гараж, пробив стену. Машина пострадала основательно: помялся капот, почти отвалился передний бампер и треснуло лобовое стекло. Водитель не смог объяснить, как он пробил стену в гараже.

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