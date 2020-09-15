«Не знаю, как так получилось»: сибиряк на «УАЗе» влетел в гараж, проломив стену

Водитель не справился с управлением. Фото: «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область»

В городе Черепаново Новосибирской области сибиряк на «УАЗе» врезался в гараж, пробив стену. Машина пострадала основательно: помялся капот, почти отвалился передний бампер и треснуло лобовое стекло.

— ДТП случилось в 21:30 14 сентября. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и въехал в гараж, пристроенный к дому № 36 на улице Свободная. ДТП с материальным ущербом. Сам водитель не пострадал, объяснить, как его угораздило врезаться, не смог, — сообщил старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД по НСО Артем Аверин.

Напомним, 29 августа в Пашино две машины влетели в пятиэтажку. В этом ДТП, к сожалению, были погибшие. Виновником аварии оказался полицейский, который сел за руль пьяным.

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