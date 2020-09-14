Полицейский оказался виновником страшной аварии в Пашино, в которой погиб новосибирец

От удара один автомобиль оказался на другом. Фото: владелец машины Сергей

Стали известны подробности серьезного ДТП, произошедшего в Пашино 29 августа. Напомним, там, около полуночи иномарка на большой скорости не вошла в поворот, умудрилась влететь в машину, припаркованную за деревом у подъезда, и вместе с ней врезаться в жилой дом. От удара один автомобиль оказался на другом. Несмотря на сильный удар, водитель выжил: у него перелом ребра, пассажир, находившийся на переднем сидении — погиб, девушка, ехавшая на заднем сидении, с тяжелыми травмами попала в реанимацию. Сейчас выяснилось, что за рулем той иномарки находился полицейский. Он возвращался с праздника и решил подбросить домой знакомых.

— В настоящее время суд поместил под домашний арест сотрудника вневедомственной охраны Калининского района, который стал виновником ДТП в Пашино, — пояснила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Анна Медведева. — Мужчина ехал на личном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, под арестом он будет находиться месяц и пятнадцать суток.

КП-Новосибирск пообщалась также с очевидцами этой аварии. По их словам, все участники ДТП явно перебрали с алкоголем. А машина ехала так быстро, что от удара на стене дома даже осталась трещина.

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