В Пашино две машины влетели в подъезд многоэтажки: один человек погиб, а по дому пошла трещина

Иномарка на высокой скорости врезалась в припаркованный автомобиль. Фото: владелец машины Сергей

В Новосибирске произошло ДТП, в реальность которого с трудом можно поверить. Иномарка летела на такой скорости, что не вошла в поворот, умудрилась влететь в машину, припаркованную за деревом у подъезда, и вместе с ней врезаться в жилой дом. От удара один автомобиль оказался на другом: еще бы чуть-чуть и груда металлолома влетела б к жителям, которые в момент ДТП спали, в окна.

Обе машины влетели в жилой дом. Фото: очевидец Илья

«ТАКОЕ, ВООБЩЕ, ВОЗМОЖНО?»

«Мы подумали, что случился Армагеддон!», — так о своих первых ощущениях после страшного столкновения машин рассказывают жители дома №1 «Б» по улице Новоуральская в Пашино. Треск был слышен даже в домах рядом.

Когда новосибирцы попытались выйти из дома и посмотреть, что случилось, поняли, что они заблокированы. Выглянув в окна, люди ахнули: у входа подъезд лежала груда металлолома. Все произошло почти в час ночи и некоторые жители подумали, что еще спят.

— 29 августа в 0:10 в Калининском районе 37-летний на «Хонде Аккорд» ехал по улице Новоуральская со стороны Краснояровское шоссе в сторону улицы Магистральная. У дома №1Б улицы Новоуральская не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем «Ниссан». После чего врезался в подъезд жилого дома, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

«ТРУП ВСЮ НОЧЬ ЛЕЖАЛ У ДОМА»

От удара одна машина оказалась на крыше другой. Несмотря на сильнейший удар, водитель выжил: у него перелом ребра, пассажир, находившийся на переднем сидении — погиб, девушка — на заднем сидении с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимацию. За ее жизнь борются врачи.

— Труп, накрытый простынью, лежал до утра у дома, девушку на месте откачивали врачи «скорой». Они все были пьяные, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Дверь в подъезд деформирована. Фото: владелец машины Сергей

НА ДОМЕ — ТРЕЩИНА

КП-Новосибирск пообщалась с владельцем «Ниссана». В одну секунду он лишился автомобиля. Машину на эвакуаторе отвезли на штрафстоянку: восстановлению она не подлежит.

— Моя машина была припаркована у дома родителей. Она стояла за деревом. Чтобы в нее врезаться, нужно было хорошо прицелиться. После того, как произошла авария, мне позвонили родители. Я пришел к дому и увидел весь этот ужас, — рассказал КП-Новосибирск новосибирец.

На фасаде дома остался след от диска колеса одной из машин. Фото: владелец машины Сергей

Владелец «Ниссана» говорит, что после того, как машины оттащили от дома, стало видно, что на фасаде остался след от диска колеса «Хонды».

— Представляете, какой силы был удар! — в шоке восклицает водитель.

Более того, дверь в подъезд измята словно фольга, а на самом доме появилась трещина.

На доме появилась трещина. Фото: владелец машины Сергей

ВОПРОС РЕБРОМ

А С ДОМОМ ЧТО?

Мы спросили у спасателей МЧС, насколько сильно поврежден дом и можно ли там жить.

— Конструкции дома не повреждены, дверь подъезда была частично деформирована. Пожарно-спасательные подразделения осуществляли деблокировку пострадавшего, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас полицейские устанавливают все детали ДТП. Проводится расследование.

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