«Думал, что не вытащу ее»: сибиряк поймал под Новосибирском 10-килограммовую щуку

Рекордную щуку рыбак выловил в Сузунском районе. Фото: предоставлено Дмитрием Ваньковым.

Житель Новосибирска Дмитрий Ваньков выловил в заводи Оби в Сузунском районе огромную щуку. Он рыбачил один в резиновой лодке, наконец начало клевать. Но когда сибиряк увидел, кто попался ему на крючок, поначалу испугался, что не справится.

— Я был один, а остальные участники рыбалки остались на берегу. Но я сконцентрировался, вспомнил все прежние ошибки и решил их не допускать. Щука схватилась на блесну-колебалку (искусственную приманку для рыбы — прим. ред.), которая лежала без дела 5 лет. В нелегкой борьбе я одержал победу. А дальше — море эмоций и чувство победы! — рассказал Дмитрий КП-Новосибирск.

Из большой рыбы сибиряк решил налепит много котлет. Фото: предоставлено Дмитрием Ваньковым.

Позже рыбак показал улов своим товарищам и сфотографировался с трофеем. Щуку он перекрутил на фарш — хочет сделать из нее котлеты.

Напомним, на днях сибирячка поймала 18-килограммового сазана в Обском водохранилище. Она вместе с мужем едва смогла затащить тяжелую рыбу в лодку.

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