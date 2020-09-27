«Затащить в лодку не могли»: сибирячка поймала сазана-гиганта весом 18 килограммов

Рекордный сазан пойдет на шашлык и балык.Фото: предоставлено Ларисой Севериной

Сибирячка Лариса Северина поймала гигантского сазана на рыбалке в Обском водохранилище, недалеко от села Спирино. Женщина была в лодке вместе с мужем, закинула спиннинг. Внезапно почувствовала — попалась очень крупная рыба, затащить ее в лодку просто так не удастся.

— Я решила дать рыбе утомиться: пришлось ждать 20 минут, пока удалось подтянуть сазана к лодке. Муж вовремя подставил сачок, и мы затащили рыбу в лодку, — рассказала КП-Новосибирск Лариса Северина.

Добыча весила 18 килограммов, и Лариса новым трофеем побила свой предыдущий рекорд. В 2011 году сибирячке попался карп весом в 17,6 килограмм. К слову, сибирячка занимается рыбалкой с детства, более 30 лет, но говорит, что никакого особого секрета у нее нет.

— Трофейная рыбалка — это лотерея! Поэтому с мужчинами соревноваться не сложно. Сазана пустим на шашлык, закоптим — получится около 6 килограмм балыка, — рассказала Лариса Северина.

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