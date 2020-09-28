Пробки в Новосибирске 28 сентября 2020 года: из-за светофора машины не могут проехать по улице Военной

Зеленый едва успевает помигать и быстро гаснет - водители долго стоят у светофора.

Пробки в Новосибирске 28 сентября 2020 года: водители застряли на перекрестке улиц Военная и Тополева. Виной всему считают светофор: он слишком долго горит красным и совсем не дает времени проехать автомобилям.

— 40 секунд горит красный на Военную и 24 секунды — зеленый. Весь «Оазис» и те, кто едет с Богаткова, стоят в пробке, — сообщили на странице «svetofor.fedor» в «Инстаграме». Владелец аккаунта также рассказал, что раньше на перекрестке стояли 5-7 минут, а сейчас по 20 из-за неправильно работающего светофора.

Пробка образовалась на небольшом участке дороги. Фото: "Яндекс Пробки"

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