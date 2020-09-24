Пробки в Новосибирске 24 сентября 2020 года: из-за большой лужи затор образовался на Октябрьском мосту

В Новосибирске образовалась пробка на Октябрьском мосту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Новосибирске 24 сентября 2020 года: затруднено движение на Октябрьском мосту и улице Большевистской. Как сообщают водители, затор образовался из-за огромной лужи.

— Лужа всех тормозит. Просто лужа, ребята, — пишут автомобилисты в «2ГИС».

Пробка растянулась на весь Октябрьский мост. Также на несколько километров парализована Большевичка и улица Восход.

Водители назвали, в чем причина затора. Фото: «2ГИС»

Автомобилисты активно обсуждают ситуацию на дороге в «2ГИС».

— Дождь? Ну и что! Все ездить разучились что ли?

— Видимо в этом городе пробки никогда не победят.

-Причем тут город? Дело в людях, ведь каждый думает, что ему нужно быстрее.

В Новосибирске ухудшилась погода: второй день идет дождь. В ГИБДД напомнили водителям, что при плохих погодных условиях нужно быть особо внимательными: соблюдать дистанция и скоростной режим.

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