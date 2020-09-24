Пробки в Новосибирске 24 сентября 2020 года: из-за большой лужи затор образовался на Октябрьском мосту

В Новосибирске образовалась пробка на Октябрьском мосту.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пробки в Новосибирске 24 сентября 2020 года: затруднено движение на Октябрьском мосту и улице Большевистской. Как сообщают водители, затор образовался из-за огромной лужи.
— Лужа всех тормозит. Просто лужа, ребята, — пишут автомобилисты в «2ГИС».
Пробка растянулась на весь Октябрьский мост. Также на несколько километров парализована Большевичка и улица Восход.
Водители назвали, в чем причина затора. Фото: «2ГИС»
Автомобилисты активно обсуждают ситуацию на дороге в «2ГИС».
— Дождь? Ну и что! Все ездить разучились что ли?
— Видимо в этом городе пробки никогда не победят.
-Причем тут город? Дело в людях, ведь каждый думает, что ему нужно быстрее.
В Новосибирске ухудшилась погода: второй день идет дождь. В ГИБДД напомнили водителям, что при плохих погодных условиях нужно быть особо внимательными: соблюдать дистанция и скоростной режим.
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