«Вот так накрыло»: Новосибирск окутал утренний туман

Новосибирск окутал туман. Фото: Степан Максимов

В понедельник, 28 сентября, Новосибирск окутал густой утренний туман. Как только новосибирцы поехали на работу, снимки белой пелены из разных районов города разлетелись по соцсети. Картина, которая предстала перед глазами жителей города, восхитила их.

Новосибирцев восхитили утро в пелене. Фото: Александра Александров.

Новосибирцы сообщают, что туман растелился поверх реки и накрыл близлежащие массивы.

На плотине ничего не видно даже фонарей. Фото: Сергей Жолба

— Вот так накрыло! Такой туманище, что перед собой ничего не видно в пределах 50 метров, даже фонарей, — рассказал Дмитрий КП-Новосибирск.

В таинственной пелене стоит и металлобаза на левом берегу. Фото: Нина Кривощекова

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня местами будет туман. По Новосибирской области температура днем составит +9-14 градусов, ночью +1 — +6, при прояснениях — заморозки до -5 градусов. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Бугринский мост почти полностью скрыл туман. Фото: Степан Максимов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Новосибирске на 28 сентября 2020 года: синоптики советуют утеплиться и захватить зонтики.

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 28 сентября 2020 года. (подробнее)