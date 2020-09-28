Погода в Новосибирске на 28 сентября 2020 года: синоптики советуют утеплиться и захватить зонтики

В Новосибирск возвращается дождь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Новосибирске 28 сентября 2020 года: синоптики снова обещают холод и ночные заморозки до -5.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +11 — +13 градусов, ночью +1 — +3. Ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть западный ветер со скоростью до 4 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +9-14 градусов, ночью +1 — +6, при прояснениях — заморозки до -5 градусов. Будет преимущественно без осадков, местами туманы и западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

«Яндекс» обещает днем пасмурную погоду, ночью небольшой дождь. Температура днем поднимется до +13, ночью опустится до +8 градусов.

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