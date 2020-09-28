Проголодалась: сибирячка украла из супермаркета тушенку и шоколадку

Женщина едва не вынесла тушенку из магазина. Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска пришла в супермаркет на улице Есенина, 41/1. Она взяла с полки тушенку, шоколад и другие продукты, и направилась мимо кассы к выходу. Женщина не рассчиталась з продукты. Однако сбежать не получилось — ее задержали охранники и вызвали полицейских. Теперь сибирячке грозит наказание.

Об этом рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск». В комментариях тут же разгорелась дискуссия. Одни подписчики паблика выступили за то, чтобы женщину наказали. Другие уверены, что охрана зря вызвала полицию, пусть бы сибирячка помыла полы и получила тушенку за свой труд, если у нее нет на нее денег.

Напомним, в августе в розыск попал подросток из Новосибирска: он выбежал из супермаркета с шампунем от перхоти.

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