«Его мучала перхоть»: в Новосибирске подросток в маске украл из магазина шампунь

2 Авг. 2020 2020-08-02T06:55:37+03:00

Похитителю грозят обязательные работы или даже тюремный срок. Фото:пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Неизвестный оттолкнул продавщицу, теперь ему грозит до семи лет тюрьмы

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Подросток в маске попал в розыск за кражу шампуня из магазина. Сама история случилась днем 28 июля в продуктовом магазине на улице Троллейной. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, подросток в маске, которому на вид 15-20 лет, зашел в магазин, взял с полки шампунь и направился к кассе.

Однако подозреваемый не думал расплачиваться и даже оттолкнул 41-летнюю сотрудницу магазина, а затем скрылся с моющим средством. Было возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия.

В полиции сообщили приметы потерпевшего: ростом около 175 см, был одет в поло голубого цвета, спортивное трико с белыми лампасами и маску. Разыскиваемый молодой человек имеет худощавое телосложение, волосы короткие, русого цвета.

Пользователи соцсетей обсуждают, что толкнуло посетителя магазина на грабеж:

— Скоро в тюрьме помоется, — считает Виктор.

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