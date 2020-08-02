2020-08-02T06:55:37+03:00
Общество

«Его мучала перхоть»: в Новосибирске подросток в маске украл из магазина шампунь

Неизвестный оттолкнул продавщицу, теперь ему грозит до семи лет тюрьмы
Никита МАНЬКО
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Похитителю грозят обязательные работы или даже тюремный срок. Фото:пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской областиПохитителю грозят обязательные работы или даже тюремный срок. Фото:пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области
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Подросток в маске попал в розыск за кражу шампуня из магазина. Сама история случилась днем 28 июля в продуктовом магазине на улице Троллейной. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, подросток в маске, которому на вид 15-20 лет, зашел в магазин, взял с полки шампунь и направился к кассе.

Однако подозреваемый не думал расплачиваться и даже оттолкнул 41-летнюю сотрудницу магазина, а затем скрылся с моющим средством. Было возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия.

В полиции сообщили приметы потерпевшего: ростом около 175 см, был одет в поло голубого цвета, спортивное трико с белыми лампасами и маску. Разыскиваемый молодой человек имеет худощавое телосложение, волосы короткие, русого цвета.

Пользователи соцсетей обсуждают, что толкнуло посетителя магазина на грабеж:

— Скоро в тюрьме помоется, — считает Виктор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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