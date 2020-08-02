«Его мучала перхоть»: в Новосибирске подросток в маске украл из магазина шампунь
Подросток в маске попал в розыск за кражу шампуня из магазина. Сама история случилась днем 28 июля в продуктовом магазине на улице Троллейной. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, подросток в маске, которому на вид 15-20 лет, зашел в магазин, взял с полки шампунь и направился к кассе.
Однако подозреваемый не думал расплачиваться и даже оттолкнул 41-летнюю сотрудницу магазина, а затем скрылся с моющим средством. Было возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия.
В полиции сообщили приметы потерпевшего: ростом около 175 см, был одет в поло голубого цвета, спортивное трико с белыми лампасами и маску. Разыскиваемый молодой человек имеет худощавое телосложение, волосы короткие, русого цвета.
Пользователи соцсетей обсуждают, что толкнуло посетителя магазина на грабеж:
— Скоро в тюрьме помоется, — считает Виктор.
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ИСТОЧНИК KP.RU