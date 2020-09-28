«Стой, не лезь туда»: драку у клуба, где новосибирца ранили ножом, разняли, распылив газ

Очевидец снял драку на телефон. Фото: стоп-кадр

В соцсетях появилось видео драки возле бара на улице Нарымская, 37. Потасовка произошла в ночь на 27 сентября. На кадрах видно, как за дверями клубами дерутся как минимум 5 человек.

— Стой, не лезь туда, не лезь! — кричал за кадром автор ролика, когда разнимать драку прибежали два охранника. А позже, чтобы утихомирить буянов, распылили газ из перцового баллончика, от которого люди начали кашлять.

Видео появилось в группе «АСТ-54».

— По словам подписчика, пострадал один из охранников заведения. В ходе драки также была разбита стеклянная входная дверь, — рассказали в группе.

Напомним, драка началась в дверях бара, а потом перешла на улицу. Пострадавшего с ножевыми ранениями увезли в больницу на «скорой помощи». В деле разбирается полиция. Администратор клуба отказалась давать комментарии, сославшись на отсутствие руководства.

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