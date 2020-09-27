Дважды ударили ножом парня: в Новосибирске произошла драка у ночного клуба

Драка произошла на глазах посетителей ночного клуба
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Посетитель ночного клуба попал в больницу после драки возле бара. Потасовка произошла в ночь на 27 сентября у заведения на улице Нарымская, 37. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, конфликт произошел на почве неприязненных отношений и перерос в драку на улице.
Один из нападавших достал нож и дважды ударил оппонента на глазах очевидцев. Врачи «Скорой помощи» диагностировали проникающие ранения, потерпевшего увозили в больницу на носилках.
— Вчера из медицинского учреждения поступило сообщение о конфликте с применением оружия. Подозреваемые установлены, проводятся розыскные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Администратор клуба отказалась давать комментарии, сославшись на отсутствие руководства.
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