Поиски пропавшего в Новосибирске 95-летнего пенсионера из дома престарелых закончены

Пенсионера искали почти сутки. Фото: "Лиза Алерт".

95-летнего Петра Недозрелова, исчезнувшего из дома престарелых в Новосибирске, нашли. Как рассказали волонтеры, сибиряки заметили пожилого мужчину одного на улице и пустили его пожить к себе.

— Мужчину вчера приютили у себя горожане, после того, как нашли на улице. Сегодня об этом узнали полицейские. Сейчас с ним все хорошо, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Напомним, пожилой мужчина исчез 24 сентября. Его искали волонтеры и полиция, которые поначалу думали, что пропавший мог уехать из Дзержинского района в Академгородок, где жил раньше.

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