«Он не может разговаривать»: в Новосибирске из дома престарелых исчез 95-летний пенсионер

Пенсионер ушел из дома престарелых и исчез. Фото: «Лиза Алерт»

В Новосибирске из дома престарелых на улице Левитана в Дзержинском районе ушел 95-летний Петр Иосифович Недозрелов. Это произошло 24 сентября. Почти сутки ничего неизвестно о том, где находится мужчина. Пенсионера ищут полицейские и волонтеры.

— Мужчина не разговаривает. Он мог уехать в Академгородок, где раньше жил. Мы прозвонили больницы. Там его нет. Сейчас будем осматривать камеры видеонаблюдения, устанавливать в каком направлении ушел и был с ним кто-то, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пенсионера: рост 166 сантиметра, худощавого телосложения, глаза зеленые, без волос.

Среди особых примет — горбится при ходьбе, еще есть татуировка на кисти левой руки.

Мужчина был одет в красно-синюю клетчатую рубашку, черные штаны, коричневые ботинки, черную вязаную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера, просьба сообщить по телефонам 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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