Стало известно, как порно оказалось вместо рекламы на уличном экране в Новосибирске

В компании рассказали, как порно оказалось на уличном экране вместо рекламы. Фото: стоп-кадр

Сеть светодиодных экранов «Ярко Digital» официально прокомментировала инцидент с порнороликом, который публично транслировали вместо рекламы.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 сентября. На экране компании, который размещен в Ленинском районе, вместо рекламы запустили видео 18+. Через пять минут трансляцию прекратили, но этого времени было достаточно, чтобы новосибирцы сняли на мобильные телефоны то, что творилось на экране. Видео тут же разлетелось по соцсети. Ролики вызвали бурное обсуждение среди новосибирцев.

— Предполагаем, что хакеры нашли брешь в канале безопасности. Сейчас наши программисты решают данный вопрос. Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы найти виновного. Мы полагаем, что данный прецедент, это либо хулиганство, либо происки конкурентов. Приносим свои извинения перед всеми новосибирцами, — прокомментировали КП-Новосибирск инцидент в компании.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали КП-Новосибирск, что полицейские проводят проверку.

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