«Пробил лобовое стекло и помял капот»: новосибирца насмерть сбил кроссовер

Новосибирца насмерть сбил кроссовер. Фото: ГИБДД Новосибирска

В пятницу, 25 сентября, около шести утра 66-летний водитель на автомобиле «Hyundai Creta» сбил пешехода на улице Хилокской. Мужчина от полученных травм скончался до приезда врачей. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска

— Автомобилист ехал со стороны Толмачевского шоссе в сторону выезда из города. У дома №19 на улице Хилокская наехал на пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. На его одежде не было световозвращающих элементов. Личность погибшего устанавливается, — прокомментировали ДТП в ведомстве.

Сейчас полицейские проводят проверку, в рамках которой установят все обстоятельства трагедии.

Напомним, на этой неделе грузовик наехал на мужчину. Автомобиль раздавил стопу пешехода. От полученных травм он погиб на месте. По словам водителя, новосибирец шел на запрещающий сигнал светофора.

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