На новосибирца наехал грузовик и раздавил ему стопу: мужчина погиб на месте

Мужчину сбил грузовик. Фото: «АСТ-54»

Во вторник, 22 сентября, в Советском районе Новосибирска произошла трагедия. У дома №2 на улице Софийская грузовик сбил 62-летнего мужчину. Как рассказали очевидцы, пешеходу буквально раздавило стопу. Сибиряк от полученных травм умер на месте ДТП. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили очевидцы, до того, как произошла трагедия, грузовик ехал на небольшой скорости и собирал пеньки.

Мужчине раздавило стопу под колесами грузовика. Фото: «АСТ-54»

— Как такое могло произойти, непонятно. К тому же там светофор, как можно было не увидеть друг друга. Страшно. Дети со школы там идут. Вот насмотрятся сегодня на мертвого мужчину, — рассказала Анна.

В ГИБДД прокомментировали аварию.

— Все произошло в 13.30. За рулем автомобиль «МАЗ» был 37-летний водитель. На месте работает экипаж ГИБДД, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Полицейские устанавливают детали гибели новосибирца под колесами грузовика.

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