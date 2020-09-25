Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

С подтвержденным диагнозом коронавирус и подозрением на него госпитализировали 480 человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 480 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 63 человек, выздоровели 73 пациента.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 37 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ 8 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 12715 человек, в том числе у 744 детей, при этом выздоровели 11610 пациентов, скончались 428 человек.

В Новосибирске растет количество классов, закрытых на карантин из-за коронавируса. Сейчас их 54. Там либо обнаружен заболевший коронавирусом ученик, либо он контактировал с больным. Школьники переведены на дистанционное обучение.

В детских подобная ситуация. На данный момент, на карантин закрыты 9 групп.

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