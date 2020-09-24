В Новосибирске растет количество классов, закрытых на карантин из-за коронавируса

В Новосибирске 54 класса перевели на дистанционное обучение. Фото: архив КП

В четверг, 24 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции рассказал, сколько классов и групп отправлены на карантин из-за коронавируса.

— 54 класса переведены на дистанционное обучение. В них есть заболевшие коронавирусом, либо те, кто контактировал. В детских садах закрыты 9 групп. Ни одно учебное заведение не явилось очагом. Начало учебного года не стал причиной новой вспышки заболеваемости ковидом, ситуация под контролем. Все случаи заболевания — из дома. Кружки в дополнительном образовании не закрыты. Все случаи оперативно выявляются, — прокомментировал градоначальник.

Напомним, неделю назад, по словам мэра, на карантин были закрыты 37 классов и 5 групп.

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