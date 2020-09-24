В Новосибирске коронавирусом заболели 63 человека: выздоровели больше

Коронавирусом заболели еще 53 человека за сутки. Фото: архив КП

В четверг, 24 сентября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирусом заболели еще 63 человека. При этом из инфекционного госпиталя выписали 73 пациента с выздоровлением. Умерли три человека. Все они пожилые люди.

— В регионе выявлено 12 715 случаев COVID-19, в том числе у 744 детей, 11 610 пациентов выздоровели, 428 умерли, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 37 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ 8 пациентов.

Известно, что на данный момент в школах 54 класса отправили на карантин. Там у учеников либо диагностировали коронавирус, либо школьник контактировал с заболевшим. Все учащиеся этих классов переведены на дистанционное обучение. Такая же ситуация и в детских садах: на карантин закрыли 9 групп. На прошлой неделе количество классов и групп, отправленных на карантин из коронавируса, было меньше.

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