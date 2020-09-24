В Новосибирской области от коронавируса умерли три человека: что о них известно

От коронавируса умерли еще три человек. Фото: архив КП

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что от коронавируса за последние сутки умерли еще три пациента инфекционного госпитали. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 64 года и две женщины, им был 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 428 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 37 человек, на ИВЛ — 8 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 63 человек, при этом выздоровели 73 пациента.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 12715 человек, в том числе у 744 детей, выздоровели 11610.

Напомним, режим повышенной готовности решили продлить. Ранее сообщалось, что он будет действовать до конца сентября, теперь и в октябре тоже. По-прежнему необходимо быть в защитных масках в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. Тем не менее, ограничительные мер, связанные с угрозой распространения коронавируса, постепенно снимают. В скором времени разрешат гастроли, на стадион будут пускать больше зрителей. Также возобновят работу солярии и гостиницы.

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