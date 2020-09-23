Снятие ограничительных мер в Новосибирске в сентябре 2020 года: что еще начнет работать, какие запреты еще действуют

В Новосибирске продлят режим повышенной готовности. Фото: архив КП

Снятие ограничительных мер в Новосибирске в сентябре 2020 года: стало известно, что разрешат в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в среду, 23 сентября.

Так, планируется разрешить гастроли, кроме того на трибуны стадионов пустят больше зрителей, возобновят работу учреждения молодежной политики, гостиницы и солярии. При этом режим повышенной готовности планируют продлить еще на месяц.

— Ситуация, связанная с коронавирусом, сейчас стабильная, фиксируется позитивная динамика по числу выздоровевших. Режим повышенной готовности в регионе при этом продолжит действовать. Соблюдение необходимых требований, прежде всего масочного режима и социального дистанцирования, является важным условием эффективной борьбы с коронавирусом, — отметил Губернатор Андрей Травников.

Точная дата отмены ограничительных мер, пока неизвестна. Ее обсудят на заседании 28 сентября.

Напомним, в регионе сняли почти все ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса. Можно посещать салон красоты, кинотеатр, рестораны. Работаю магазины и торговые центры, а также тренажерные залы, бассейны и аквапарк.

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