Виновника аварии на Крите, в которой погибла сибирячка, освободили из зала суда

Парня, виновного в ДТП, где погибла сибирячка, отпустили на свободу. Фото: архив КП

В Центральном районному суде Новосибирска вынесли приговор виновнику ДТП на Крите в Греции, где погибла сибирячка. Он должен был провести два года в колонии-поселении, но вместо этого 22-летнего парня освободили прямо в зале суда.

— Ему зачтено в срок лишения свободы время его содержания под стражей с 19 сентября 2019 года по 22 сентября 2020 года: один день содержания под стражей считается за два дня отбывания наказания в колонии — поселении,- пояснили в Центральном районном суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, молодой человек выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. Пострадали две женщины, которые в это время находились у него в машине. Одна из них — сибирячка, позже скончалась в больнице. Виновник аварии скрылся. Его объявили в международный розыск. И спустя почти год задержали в аэропорту Москвы, когда он вновь прилетел в Россию.

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