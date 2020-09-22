«После аварии он сбежал»: виновнику ДТП на Крите, где погибла сибирячка, вынесли приговор

Парня, виновного в гибели сибирячки на Крите, осудили. Фото: архив КП

В Новосибирской области вынесли приговор 22-летнему парню. Он сидел за рулем «PEUGEOT 107», которая попала в ДТП на Крите в Греции. В аварии пострадали две его пассажирки: одна из них — погибла. Женщина раньше жила в Новосибирске, потом переехала в Москву.

— Следствием и судом установлено, что днем 8 сентября 2018 года на 11 километре окружной дороги из Ретимно в Спили острова автомобиль «PEUGEOT 107» под управлением обвиняемого выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «PEUGEOT 307», который двигался в противоположном направлении, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — После ДТП молодой человек покинул остров Крит и местонахождение его было неизвестно. Его объявили в международный розыск.

Спустя год, в сентябре 2019 года, его задержали в аэропорту в Москве. Суд признал его виновным и на два года отправил в колонию-поселение. Также молодому человеку запрещено садиться за руль два года.

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