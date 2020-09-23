Два класса физматшколы в Новосибирске отправили на карантин: у ученика нашли коронавирус

Подросток должен был поехать в Сочи — так выявили, что он болен. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 23 сентября, стало известно, что два класса СУНЦ НГУ отправили на карантин. У одного из мальчиков выявили коронавирус.

— Болезнь у ребенка протекала бессимптомно. Коронавирус у него выявили случайно: тест ПЦР он сдавал самостоятельно для поездки в центр «Сириус» в Сочи на подготовительные олимпиады. Поскольку тест показал положительный результат, ребенок госпитализирован в детскую клиническую больницу №3. На 2-недельный карантин ушло два класса, контактировавших с заболевшим ребенком. Дети в период карантина будут в своих комнатах в общежитии. Там для них уже настроено оборудование, чтобы заниматься дистанционно. В комнаты, где находятся дети, организована доставка питания из столовой физматшколы, — сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь СУНЦ НГУ Ольга Лошкарева.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области из-за коронавируса на карантин перешли 43 школы и детских сада.

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