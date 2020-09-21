Под Новосибирском 77-летннему дачнику, застрелившего соседа из-за громкой музыки, вынесли приговор

Пенсионер выстрелил в соседа из-за громкой музыки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области, в городе Обь, вынесли приговор 77-летнему пенсионеру. Его суд присяжных отправил в колонию строго режима на 6 лет за убийство.

- 6 августа 2019 года в садоводческое товарищество «Ивушка» приехала компания. Она отмечала день рождения 34-летнего владельца дачи. Около 20 часов на веранду своего дачного дома вышел недовольный 77-летний мужчина с ружьем из-за того, что на соседнем участке играла громко музыка. В это время компания стояла во дворе у автомобиля «Тойота» и общалась. Пенсионер выстрелил из ружья имениннику в спину. Гости на автомобиле отвезли раненного мужчину в больницу, где он умер, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Пенсионер в это время закрылся у себя дома. Его задержали полицейские.

Напомним, КП-Новосибирск писала еще об одном конфликте на даче 13 июня. Стрельба стрельба в дачном обществе «Изумруд», что находится в селе Плотниково Новосибирского района, обернулась смертью 32-летнего сибиряка. Две компании находились на соседних участках, и между ними началась ссора, во время которой один из участников выстрелил в грудь обидчику из травматического оружия.

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