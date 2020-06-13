Стрельба в дачном обществе «Изумруд»: погиб новосибирец, задержаны шестеро человек

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:51:56+03:00

ПАрня доставили в больницу, но спасти не смогли. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Ночью в субботу, 13 июня, стрельба в дачном обществе «Изумруд», что находится в селе Плотниково Новосибирского района, обернулась смертью 32-летнего сибиряка. О подробностях случившегося рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

- Две компании находились на соседних участках, и между ними началась ссора, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. - В итоге конфликт перерос в драку, во время которой один из участников выстрелил в грудь обидчику из травматического оружия.

Пострадавшего мужчину доставили в Новосибирскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2. Увы, но спасти сибиряка не удалось: от полученных травм он скончался.

Сейчас Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Задержаны шесть человек, участвовавших в драке, сейчас их допрашивают.

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