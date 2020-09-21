В Новосибирске пациент психлечебницы устроил забег по крыше

Мужчина спрыгнул с крыши на козырек балкона и подвернул ногу. Фото: стоп-кадр

В Ленинском районе Новосибирска жители дома на пересечении улиц Станиславского и Вертковской обратились за помощью к спасателям МАСС. Они рассказали, что по крышам их домов бегает неадекватный мужчина.

— Выяснилось, что мужчина на самом деле бегал по крышам. Потом он спрыгнул на козырек балкона шестиэтажки, и подвернул ногу. Он лежал там до тех пор, пока спасатели не оказали ему помощь. Они поднялись на крышу дома, находящуюся на один этаж выше балкона. С помощью альпснаряжения спустились к нему на козырек балкона и помогли подняться обратно на крышу. После чего вывели из здания и передали полицейским и врачам "скорой", — рассказали в МАСС.

По предварительной информации, 35-летний мужчина несколько дней назад был выписан из психиатрической больницы.

Напомним, 37-летний житель улицы Выборной в Новосибирске случайно уронил свой мобильник, когда говорил по нему на балконе третьего этажа. Телефон упал на козырек подъезда. Мужчина прыгнул вслед за ним. А вот слезть с козырька сам побоялся. К нему на помощь также пришли спасатели.

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