Новосибирец прыгнул с 3 этажа на козырек подъезда за упавшим мобильником: вызволять его пришлось спасателям

Мужчина ночью разговаривал по телефону на балконе. Фото: спасатели МАСС.

37-летний житель улицы Выборной в Новосибирске случайно уронил свой мобильник, когда говорил по нему на балконе третьего этажа. Телефон упал на козырек подъезда. Гаджет был так дорог, что мужчина без лишних мыслей прыгнул вслед за ним. А вот слезть с козырька испугался. Он позвонил спасателям.

— Звонок поступил в 00:50. Прибыв на место, спасатели поставили к козырьку лестницу, по которой к ним спустился мужчина и рассказал, как он там оказался. С сибиряком было все в порядке, его передали сотрудникам полиции, — рассказали спасатели МАСС.

Напомним, 4 сентября спасатели помогли спуститься с высоты 15-летнему мальчику: он забрался на дерево, пытаясь спасти кота.

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