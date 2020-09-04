«Забрался на самую макушку»: подростку, спасающего кота с дерева, самому понадобилась помощь

Спасатели подняли к дереву пожарную люльку, чтобы спустить подростка. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске 3 сентября спасатели помогли спуститься с дерева 15-летнему подростку. Мальчик увидел среди веток жалобно мяукающего кота и захотел его спасти. Он забрался слишком высоко — кота не достал, но и спуститься самому было страшно. Подростка на дереве заметил очевидец, он вызвал спасателей.

— Мальчик залез на дерево на 1-й Петропавловском переулке. Он поднялся на 9 метров от земли, но кот залез ещё выше. Спасатели с помощью раздвижной лестницы и альпснаряжения добрались до ребенка. Позже они вызвали пожарный автомобиль с раздвижной лестницей. Пожарные подняли люльку к дереву, и подросток был благополучно спущен вниз, — рассказали спасатели МАСС.

Мальчик поблагодарил за помощь и пообещал, что больше не будет залезать на деревья. А вот коту повезло меньше. Он увидел, какой из-за него поднялся переполох, и забрался на самую макушку. Его не смогли достать из-за густой листвы и веток.

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