Что грозит полицейским, которых сибиряк обвинил в избиении: в областном главке сделали заявление

Полицейские проводят проверку. Фото: Виктория МИНАЕВА

История с обвинением полицейских в избиении продолжает набирать обороты. Напомним, 27-летний житель села Усть-Изес Венгеровского района заявил, что полицейские не только били его на глазах у детей, но потом закинули в багажник и вывезли в лес.

В полиции заявили, что сейчас ГУ МВД по Новосибирской области начало служебную проверку:

- В настоящее время на место происшествия выехали наши сотрудники, подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Если вина полицейских подтвердится, то их уволят, и, кроме того, на них будет заведено уголовное дело за превышение служебных полномочий. А их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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