«Сломали об меня швабру, запихали в багажник»: сибиряк обвинил полицейских в том, что они избили его на глазах у детей

Михаил уже написал заявление в полицию. Фото: личный архив.

ЧП произошло в селе Усть-Изес Венгеровского района: 27-летний Михаил Бондаренко обвинил местных полицейских в том, что его избили.

- Они приехали на двух машинах: кто-то был в форме, кто-то - в гражданской одежде. Стали выпытывать у меня, где находится мой дальний родственник Юрий Мыльников. Его подозреваеют в поджоге доме бвышего прелседателя колхоза и краже денег, и почему-то полицейские решили, что я должен знать, где он, - рассказал КП-Новосибирск Михаил. - Но я с ним не общаюсь и понятия не имею, где он.

Как уверяет Михаил, полицейские начали его бить, причем на глазах его двух сыновей, выбежавших на крики.

- Они об меня швабру сломали, сбруей били и вообще всем, что под руку попадалось, - говорит Михаил. - А потом запихнули багажник и увезли от дома.

Михаил уверяет: когда его выпустили из машины, он был на другом конце села. По словам сибиряка, его вновь начали бить, но потом отпустили.

Мужчина уже написал заявление в полицию: КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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