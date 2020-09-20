Следователи проверят полицейских, которых сибиряк обвинил в избиении

Михаил уверяет, что его избили. Фото: личный архив.

Следователи проверят полицейских, которых житель села Усть-Изес Венгеровского района обвинил в избиении. Напомним, 27-летний Михаил Бондаренко заявил, что местные правоохранители били его шваброй, палкой, уздой, а потом затолкали в машину и увезли в лес. По словам сибиряка, потом они снова его избили и отпустили.

Теперь разбираться в этой истории будут следователи:

- После сообщений в СМИ ПРОВОДИТСЯдоследственная проверка, - пояснила КП-Новосибирск Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Если вина полицейских будет доказана, то им предъвят обвинение по статье 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий»).

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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