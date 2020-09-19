Следователи назвали причину обрушения траншеи в Новосибирске, где под завалами оказался строитель

Стена траншеи обрушилась из-за дождя. Фото: стоп-кадр

В СК по Новосибирской области рассказали, что стало причиной обрушения траншеи, где в то время находился строитель.

— Произошло обрушение одной из стен ямы, состоящей из земли и кирпича. На момент обвала яма составляла 3 метра 10 см. В настоящий момент пострадавший находится в больнице. По предварительным данным земля обвалилась из-за дождей, так как намокла и была тяжелой, — рассказали в СК по Новосибирской области.

Проводится доследственная проверка. Пострадавший мужчина госпитализирован.

Напомним, ЧП произошло 18 сентября. Мужчина провел под завалами около 4 часов и выжил. В земле образовались воздушные карманы, которые не дали новосибирцу задохнуться. Его откопали спасатели.

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