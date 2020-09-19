В Новосибирске строитель провел в траншее под завалом 4 часа и выжил

Мужчина выжил после того, как 4 часа провел под завалом. Фото: стоп-кадр

В Ленинском районе Новосибирска на улице Станционная произошло ЧП. В траншее на глубине 3,5 метров под завалом оказался строитель. На него во время ремонтных работ обрушилась земля и глина. Это произошло 18 сентября. На место происшествия приехали спасатели МАСС.

— Спустя полтора часа работы спасатели и пожарные обнаружили мужчину. Оказалось, что он живой. В грунте образовалось несколько воздушных карманов, и он не задохнулся, хоть и находился без сознания. Когда спасатели откопали ему голову, он пришел в себя.

Чтобы откопать туловище мужчины, у спасателей ушло еще 2,5 часа. При этом пришлось ставить щиты и распорки, чтобы предотвратить дальнейшее осыпание грунта, — рассказали в МАСС.

Как только мужчины извлекли из земли, его тут же предали врачам «скорой». Медики диагностировали у него переохлаждение и ушиб грудной клетки.

Напомним, в тот же день в котельной цеха на улице Твардовского, 3/1 в Новосибирске обрушилась стена и покрытие из металлоконструкций и панелей. К счастью, никто не пострадал.

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