В котельной цеха в Новосибирске рухнула стена: спасатели объяснили, что случилось

Спасатели работают на месте. Фото: ГУ МЧС по НСО

В пятницу, 18 сентября, в котельной цеха на улице Твардовского, 3/1 в Новосибирске обрушилась стена и покрытие из металлоконструкций и панелей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение поступило в 11:19. Обрушение произошло на первом этаже двухэтажного здания из-за разгерметизации котла отопления. Горения не было. По оперативной информации пострадавших нет. Администрация предприятия провели сверку собственников, арендаторов и сотрудников — все присутствуют на месте. Людей в здании не обнаружено, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По предварительной информации,никто не пострадал под завалами. Фото: ГУ МЧС по НСО

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