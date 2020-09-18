«Идет очень густой и черный дым»: в Новосибирске загорелось здание Кирзавода

В Новосибирске у производственного здания загорелась крыша. Фото: МЧС по Новосибирской области

В пятницу, 18 сентября, в Ленинском районе Новосибирска произошел крупный пожар. Как сообщают очевидцы, загорелось производственное здание Кирзавода. О пострадавших пока не сообщают.

— Горит крыша производственного здания. К месту вызова отправлено 12 пожарных машин и 40 спасателей, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Как рассказали очевидцы, рядом стоящие дома заволокло дымом.

— Я увидела пожар с остановки, ехала с работы. Там валит черный и густой дым, — сообщила КП-Новосибирск Татьяна.

По предварительной информации из здания люди эвакуировались сами. В МЧС обещали прокомментировать позже.

Напомним, накануне на пожаре погибли две женщины: 90-летняя мать и 67-летняя дочь. Это произошло на улице Водозабор в Новосибирске.

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