«Надышались гарью»: на пожаре в Новосибирске погибли пожилая мать и дочь

Пожар случился рано утром 18 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 18 сентября, рано утром случился пожар в доме на улице Водозабор в Новосибирске. В нем погибли двое женщин: 90-летняя мать и 67-летняя дочь.

— Около 5:30 следователям поступило сообщение о том, что во время тушения пожара в квартире пожарные нашли тела хозяйки квартиры и ее дочери. 65-летний сын пожилой женщины не пострадал. Пожар предположительно возник в прихожей. Огонь увидела соседка и вызвала пожарных. Однако спасти женщин не удалось. По предварительной версии, они отравились угарным газом, — сообщили в пресс-службе СК РФ по НСО.

Следователь СКР проводит доследственную проверку. Вместе с дознавателем МЧС они выясняют точную причину пожара и смерти сибирячек.

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